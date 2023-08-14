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14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İlk internet sitesi 32 yaşına bastı

14 Ağustos 2023, Pazartesi
32 yıl önce sadece 1 web sitesi varken şimdi dünya çapında 1 milyardan fazla internet sitesi kullanımda, her saniye de 3 yeni internet sitesi açılıyor.

32 yıl önce 6 Ağustos’ta ilk internet sitesi çevrim içi oldu. Instagram ve YouTube gibi  uygulamalara baktığımızda internetin ne denli ilerlediğinin de canlı bir kanıtı aynı zamanda. 32 yıl önce sadece 1 web sitesi varken şimdi dünya çapında 1 milyardan fazla internet sitesi kullanımda, her saniye de 3 yeni internet sitesi açılıyor. Şu an bir web sitesi açıp linke tıklamak dünyanın en kolay şeyi ama 32 yıl önce durum böyle değildi.

World Wide Web (Dünya Çapında Ağ) WWW’dan önce hayatın şu andan ne kadar farklı olduğunu düşünmek çok tuhaf gelebilir. Market siparişleri için dükkana gitmek, film izlemek için sinemaya gitmek, arkadaşlarınla sohbet etmek için sadece kafelerde buluşmak hatta uzaktaki arkadaşlarınla sadece mektuplaşmak ya da şanslıysan arayabilmek.

HİKAYE 1950’DE BAŞLADI

32 yıl önce internet bugün bildiğimiz anlamda henüz ortaya çıkmıştı. İnternet ağı daha erken bulunmuş olsa da halka açık web sitesi aslında çok uzak bir geçmişe ait değil. İnternetin hikâyesi 1950’lerde başladı. Savaş kötü sonuçlar doğursa da gelecek için işe yarar bir şeyler de üretildi, internet de bunlardan biri. Soğuk Savaş döneminde, bilim insanları ve mühendisler, bilgisayarlar arasında veri iletişimi yapmak için bir yol arayışındaydılar. Saldırılar durumunda haberleşmenin nasıl sürdürüleceğini düşünürken, internetin ilk tohumları atıldı. 1950 yıllarında Amerika’da temeli atılan internet, 1960 ile 1970 yıllarında geliştirilmiş ve günümüz interneti halini alması 1980’lerin sonlarında gerçekleşmişti.

Bilgi paylaşımını kolaylaştırmak

1980’lerin sonunda İngiltere’den bilim insanı Tim Berners-Lee, CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)’de bilgisayar uzmanı olarak görev yaparken, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla bir proje başlattı. Bu projenin sonucunda, hypertext (hiper metin) kullanarak bilgiye bağlantılarla erişimi mümkün kılan bir ağ kuruldu. Bu ağ, günümüzde bildiğimiz anlamıyla “World Wide Web” Tim Berners-Lee, “World Wide Web” üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde zenginleştirilmiş text dokümanlarını çalışan bir ağ sistemine entegre etme konusunda ilerleme kaydetti. Bu gelişme modern internetin doğuşuna işaret etmekteydi. Berners-Lee, “World Wide Web” projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 20 Aralık 1990’da yayınladı. O tarihlerde sadece İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) içinden erişime açık olan web sitesi henüz “www” misyonunu yerine getiremiyordu. 6 Ağustos 1991’e gelindiğinde Berners-Lee’nin siteyi dışarıdan insanların kullanımına açmasıyla tarihi bir olay yaşanmış oldu. Bugün kullanılan web sayfalarının ilk örneği içerisinde görsel bile yokken yayına girdi.

(TRT Haber)

 

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