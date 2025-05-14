Camilere karekodla bilgilendirme panosu

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan akıllı şehir uygulaması “Dijital İstanbul” projesinin ilk etap çalışmaları kapsamında, kentteki 597 tarihî camiye 5 farklı dilde karekod ile bilgilendirme panoları yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Katılımın katkılarıyla Ocak ayında hayata geçirilen “Dijital İstanbul” projesinin ilk etap çalışmaları tamamlandı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça hazırlanan içeriklerde eserlerin tarihî, kültürel ve mimarî özelliklerine ilişkin yazılı ve sesli bilgilendirmeler bulunuyor. Projenin yakın zamanda başlaması planlanan ikinci etap çalışmalarında ise İstanbul’da tarihî eser statüsünde bulunan 226 türbe yer alıyor. AA

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