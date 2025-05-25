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25 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Marmara’nın yüzde 93’ü tehdit altında

25 Mayıs 2025, Pazar 03:43
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul ve Erzurum şubeleri tarafından düzenlenen 11’inci Ulusal Beton Kongresi, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

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Protokol konuşmalarının yapıldığı kongrenin ilk gününde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, olası büyük İstanbul depremi için kritik uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

“Marmara depremleri nitelikli betonun önemini acı bir tecrübeyle göstermiş olsa da onun öneminin yeteri kadar kavrandığını söyleyebilir miyiz? Bugün topraklarının yüzde 93’ü deprem tehdidi altında bulunan, yapı stokunun büyük ölçüde güvenli olmadığı kamu kurumlarının raporlarında da açıkça ifade edilen bir ülkede, yapı üretim sürecinin en önemli malzemelerinden olan betonu daha dikkatli ve özenli bir şekilde ele almak zaruridir.

Ne yazık ki ardından yürütülen tartışmalar ağırlıklı olarak depremin nerede, ne zaman ve ne büyüklükte meydana gelebileceği üzerine yürütülmüştür.

Haber Merkezi

 

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