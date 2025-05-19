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19 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Müsilaj tehlikesi geçmedi

19 Mayıs 2025, Pazartesi 03:17
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Marmara Denizi’nde yeniden artış gösteren müsilaj oluşumlarına dikkat çekmek amacıyla bugün TÜDAV MARU gemisiyle bir saha çalışması gerçekleştirdi.

Müsilaj gemilere de çok zarar veriyor

 

Deniz yüzeyinden ve yaklaşık 10 metre derinlikte yapılan incelemelerde, TÜDAV uzmanları saha verilerini eş zamanlı olarak değerlendirdi.

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve TÜDAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Müsilaj geçen seneyle aynı seviyede. Geçen sene olduğu gibi bu sene de tehlike oluşturuyor. Aslında bu sorun son 20 yıldır devam ediyor. Balıklar dâhil birçok deniz canlısı bu durumdan olumsuz etkileniyor Marmara Denizi’nde ciddi bir arıtma eksikliği söz konusu. Marmara bizim iç denizimiz, adeta yatak odamız gibi korunmalı. Özellikle İstanbul Boğazı çevresi bir biyolojik koridor niteliğinde ve bu koridorun korunması şart” diye konuştu.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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