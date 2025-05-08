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Hangi sosyal medya platformunda ne kadar zaman geçiriyoruz?

08 Mayıs 2025, Perşembe 20:15
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya kullanıcı sayısının 58,5 milyona ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, We are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan, Dijital 2025 Türkiye Raporu'nda yer alan sosyal medya kullanım verilerine ilişkin açıklama yaptı.

 

Söz konusu rapora göre, Türkiye'de internet kullanan kişi sayısının 77,3 milyon olduğunu belirten Uraloğlu, "Sosyal medya kullanıcısı, son 1 yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, kullanıcıların yüzde 46,6'sının kadın, yüzde 53,4'ünün ise erkek olduğuna dikkati çekti.

İnternet kullanıcılarının, günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı internette geçirdiğine değinen Uraloğlu, "Kullanıcılar her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor, aylık ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kullanıcılar en çok Instagram'da zaman geçiriyor"

Uraloğlu, kullanıcıların, sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlarını, ailelerini, tanıdıklarını, satın alınmak istenen ürünleri takip ettiğini aktardı.

Sosyal medya kullanıcılarının en çok haber okumak, arkadaşlar ve aile ile iletişim kurmak ve boş zaman doldurmak için platformları kullandığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de, en çok kullanıcısı olan platform 58,4 milyon kişi ile Instagram. Instagram'ın ardından 57,5 milyon kişi ile YouTube, 40,2 milyon kişi ile TikTok geliyor. Facebook'un kullanıcı sayısı 34,8 milyon kişiyken X platformunu 19,7 milyon kişi kullanıyor. 2024 yılına göre ise Instagram'ın kullanıcı sayısı yüzde 8,5 artarken, TikTok'un yüzde 2,9, Facebook'un yüzde 1,3, X'in yüzde 1 arttı. YouTube'un kullanıcı sayısında ise yüzdesel bir değişiklik yok. Ayrıca, internet kullanıcıları ayda ortalama 32 saat 36 dakika ile en çok Instagram'da zaman geçiriyor. Bu süre TikTok'ta 26 saat 26 dakikayken, YouTube'da geçirilen aylık ortalama süre 23 saat 31 dakika. Facebook'ta geçirilen süre ise 9 saat 45 dakika, X'te ise 5 saat 4 dakika."

AA

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