12 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

1 milyon kişinin tehciri DSÖ'yü dehşete düşürdü

12 Eylül 2025, Cuma 16:32
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün, İsrail’in Gazze şehrinden bir milyon kişinin Gazze’nin güneyindeki “sözde insanî bölgeye” tahliyesini talep etmesi karşısında dehşete kapıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının Gazze şehrinde kalmaya devam ettiğini söyledi. Ghebreyesus, uluslararası topluma harekete geçmesi çağrısında bulunarak, bu felâketin insan eliyle oluşturulduğunu ve herkesin sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Cenevre - aa

***

BM: 1 günden on bin kişiye sürgün

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Gazze şehrinde binaları vurmaya devam ettiğini belirterek, bir günde kuzeyden güneye 10 binden fazla zorla yerinden edilme vakasının kaydedildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, “İsrail ordusunun söz konusu binaların vurulacağını bildirmesi ve insanlara güneye gitmeleri talimatı vermesi üzerine aileler, çoğu nereye gideceklerinden emin olamadan açık alanlarda toplanıyor” dedi. Birleşmiş Milletler - aa

***

Hollanda İsrail’le ticareti kesecek

Hollanda’da geçici hükümetin yeni Dışişleri Bakanı David van Weel, Temsilciler Meclisinde yapılan oturumda, işgal altındaki topraklardan gelen ürünlere yönelik ulusal ithalat yasağının en kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti. Van Weel, meclisteki çoğunluğun talebi olan, “işgal altındaki Filistin toprakları ile ticareti yasaklayan yasa”nın yürürlüğe girmesinin uzun süreceğini ifade etti. İthalat yasağının en hızlı şekilde mevcut yaptırım mevzuatı üzerinden hayata geçirilebileceğini dile getiren van Weel, “Genel İdarî Karar” hazırlıklarını başlattığını bildirdi. Rotterdam - aa

***

Af Örgütü: İsrail’le ticaret yasaklansın

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Avrupa Birliği’ne (AB), Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ticarî faaliyetlerin yasaklanması çağrısı yaptı.

Londra merkezli örgüt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, AB Komisyonu’nun İsrail’e ikili desteği durduracağı duyurusuna ilişkin açıklama yaptı. Baskının işe yaradığına işaret edilen açıklamada, “AB, milyonlarca insanın Gazze’deki Filistinlilere yönelik İsrail’in soykırımına son verilmesi yönündeki açık talebini artık görmezden gelemez” denildi. Londra - aa

***

İsrail’e karşı ortak harekete geçilmeli

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisine hitaben yaptığı konuşmada, “İşgalci İsrail’in bölgedeki saldırılarını reddediyor ve kınıyoruz. Bunların sonuncusu, Katar devletine yönelik barbarca saldırıdır. Bu saldırı, Arap, İslâm (ülkeleri) ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesini gerektirmektedir” ifadelerini kullandı. İstanbul - aa

AA

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

