Telefon ve tablet omurgayı bozuyor

Telefon ve tablet gibi teknolojik cihazların aşırı kullanımının omurgaya zarar verdiğini belirten uzmanlar, özellikle başın öne eğilmesiyle “text neck” adı verilen bir duruş bozukluğunun ortaya çıktığını söylüyor.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Op. Dr. İdris Avcı, telefon, tablet kullanımı ve yanlış oturma alışkanlıkları gibi duruş bozukluklarının omurga sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetti. Telefonu başı öne eğerek kullanmanın ‘text neck’ olarak bilinen tabloya yol açacağını dile getiren Avcı, “Özellikle uzun süre masa başında kambur oturmak omurgada kalıcı şekil bozukluklarına sebep olabilir.” dedi. Çocukluk ve ergenlik dönemini omurga gelişiminin en kritik olduğu dönem olarak tanımlayan Avcı, “Uzun süreli tablet veya telefon kullanımı sırasında eğilme ve kambur durma, büyüme çağındaki kemiklerde şekil bozukluklarına sebep olabilir” uyarısını yaptı. Haber Merkezi

