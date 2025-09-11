"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2025 CUMA

Eğitimde sınıfta kaldık

11 Eylül 2025, Perşembe 19:00
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) “Bir Bakışta Eğitim 2025” raporuna göre Türkiye eğitimde sınıfta kaldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Bir Bakışta Eğitim 2025 Raporu’nu yayımladı. Rapor, Türkiye’de eğitimin içler acısı halini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye hemen her veride OECD ortalamasının altında kaldı.

Kamunun harcamalarından eğitim süresine kadar birçok konuda AKP Türkiye’si eğitimde sınıfta kaldı.

OECD raporundan öne çıkanlar şöyle:

“OECD genelinde ortalama olarak, lise diploması olmayan ekonomik olarak aktif genç yetişkinlerin (25-34 yaş arası) yüzde 12,9’u işsizken, lise diploması veya lise sonrası eğitime sahip olanların yüzde 6,9’u işsiz. OECD genelinde lise eğitimli genç yetişkinlerin ortalama yüzde 4,9’u işsizdir. Türkiye’de ise lise diploması olmayan genç yetişkinlerin yüzde 11,2’si üniversite diploması olanların %10,6’sı işsiz. Türkiye’de 25-34 yaş arası bireylerin yüzde 3’ü yüksek lisans veya eşdeğer bir diplomaya sahip.  Türkiye’de ilkokuldan lise sonrası eğitime kadar öğrenci başına 3 bin 374 ABD doları harcanıyor. Bu da Türkiye’yi son sıraya yerleştiriyor. Öğrenciler, ilköğretimde yılda 720 saat, ortaöğretimde ise 843 saat zorunlu eğitim alıyor. Bu, ilköğretimde 804 saat ve ortaöğretimde 909 saat olan OECD ortalamasının altında.

Eğitime erişim arttı

Öte yandan rapor Türkiye’de okul öncesinden yükseköğretime kadar her kademede eğitime erişimin arttığını, yükseköğretimi tamamlama oranlarının yükseldiğini ve terk oranlarının düşük düzeyde olduğunu, öğretmen maaşları ile sınıf mevcutlarının iyileştirildiğini ve temel derslere ayrılan sürenin de OECD ortalamalarının üzerinde olduğunu ortaya koydu. Türkiye’de son 10 yılda yüzde 28’den yüzde 54’e yükselen 3-5 yaş arası çocukların okullaşması oranındaki yüzde 26’lık artış, OECD ülkeleri arasında en yüksek artışlardan biri olarak kayda geçti. Türkiye’de lisans programlarında ilk yıl okul terk oranı yüzde 1 oldu. Bu oran, OECD’nin yüzde 13 değerindeki ortalamasına göre en düşük terk oranı olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 108
