Avrupalı 158 siyasetçiden hükümetlere çağrı: 'Küresel Sumud Filosu'nu koruyun!

Avrupa genelinde 158 vekil, senatör ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, hükümetlerinden Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu üyelerini korumak için acilen harekete geçmesini talep etti.

Küresel Sumud'a sahip çıkalım - Dünya iyilikte birleşiyor Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun yola çıkmadan Tunus sularında 2 kez insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı hatırlatıldı. Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerinin bu saldırılara karşı tepki vermediği belirtilen açıklamada, Avrupa genelinde 158 vekil, senatör ve AP üyesinin, dışişleri bakanlıklarına yazdıkları mektuplarda, Küresel Sumud Filosu üyelerini korumak için acilen harekete geçmelerini talep ettiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu bakanlıklardan, bu saldırıların cezasız kalmaması ve filo mürettebatına diplomatik ve konsolosluk koruması sağlamak için somut önlemler alması istendiği kaydedildi. AA

