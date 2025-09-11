Obez çocuk sayısı zayıf çocukları geçti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuk sağlığına dair çarpıcı veriler açıkladı. Dünyada ilk kez obez çocukların sayısı, zayıf çocukların sayısını geride bıraktı.

Rapora göre 5–19 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yaklaşık 188 milyonu obez. Bu da her 10 çocuktan biri anlamına geliyor. Fazla kilolu sayılanların toplamı ise 391 milyona ulaştı. Yani her 5 çocuktan biri aşırı kilolu. Uzmanlara göre, obezite artışının temel sebebi ucuz ve yüksek kalorili işlenmiş gıdaların yaygınlaşması.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, “Nutritif ve ulaşılabilir gıdalar her çocuk için bir hak. Obezite, çocukların sağlığı ve gelişimi için büyüyen bir tehdit” dedi.

Haber Merkezi