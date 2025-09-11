"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

'11 Eylül'le başlayan küresel oyun devam ediyor - Terör, işgaller ve yükselen İslamofobi

11 Eylül 2025, Perşembe 17:00
GERÇEK FAİLLERİ HÂLÂ KARANLIKTA KALAN SALDIRILAR, SONUÇLARI İTİBARIYLA MÜSLÜMANLARA AĞIR BEDELLERÖDETİRKEN İFSAT KOMİTELERİNİN PLANLARINA DESTEK OLDU. İŞGALCİ İSRAİL'E CESARET VERDİ.

SALDIRILAR İSLAMAFOBİYİ TETİKLEDİ

11 Eylül 2001’de New York’taki İkiz Kulelere düzenlenen ve ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayda geçen ve CIA, MOSSAD, M16 gibi istihbarat teşkilâtları tarafından planlandığı ileri sürülen olay sonrası başlatılan savaşların küresel sonuçları, aradan 24 yıl geçmesine rağmen devam ediyor. İslâm coğrafyasında başlatılan işgaller milyonlarca can kaybına ve göçe yol açtı; yükselen İslamofobi ise hâlâ etkisini sürdürüyor.

AĞIR İNSANİ VE EKONOMİK MODEL

ABD 11 Eylül’ün 2001'de Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan saldırılarının ardından başlattığı “terörle mücadele” adı altında başta Afganistan ve Irak olmak üzere dünya genelinde özellikle İslâm coğrafyasındaki savaşlarda çoğunluğu Irak ve Afganistan’da dünya genelinde 2 milyona yakın sivil can verdi. İşkence ve tecavüze uğradı. 7 binden fazla ABD askeri, 8 binden fazla ABD ordusu ile çalışan özel firma mensubu öldü. 37 milyon kişi yerinden edildi. Aradan geçen yıllara rağmen bölgede kalıcı bir istikrar hâlâ sağlanabilmiş değil.

Müslümanlar hedef alındı

İkiz Kuleler ve Pentagon’u hedef alan saldırılar, uluslararası gündemin seyrini değiştirdi. ABD ve Batı dünyasında “terörle mücadele” söylemi ön plana çıkmaya başladı. Havalimanları ve kamusal alanlarda sıkı güvenlik önlemleri yürürlüğe girdi. Bu süreç, hürriyetlerin kısıtlanması ve özellikle Müslümanların hedef alınması gibi sonuçlara sebep oldu. 11 Eylül sonrası Batı’da İslam ve Müslüman toplumlar, medya ve siyaset tarafından sık sık haksız yere terörle ilişkilendirildi. Bu önyargılar, camilere yönelik saldırıları, başörtülü kadınlara şiddeti ve göçmenlere karşı ayrımcılığı beraberinde getirdi. 

İşgaller, otorite boşluklarına sebep oldu

11 Eylül saldırılarının ardından ABD, 2001’de Afganistan’ı, 2003’te ise Irak’ı işgal etti. Bu operasyonlar bölgede derin otorite boşlukları doğurdu. Ortaya çıkan /İstihbarat örgütleri tarafından kurulan ya da yönlendirilen yeni silâhlı örgütler küresel çapta saldırılar düzenledi. “İslâm devleti kurma” iddiasıyla hareket eden bu yapıların şiddet eylemleri, Batılı devletler tarafından “İslamî terörizm” kavramı altında genelleştirildi. Bu söylem, Müslümanların şiddet yanlısı ve demokrasi karşıtı bir topluluk olarak gösterilmesine zemin hazırladı. 

Ağır insanî ve ekonomik bedel

ABD 11 Eylül’ün ardından “terörle mücadele” politikası adı altında başta Afganistan ve Irak olmak üzere dünya genelinde özellikle İslâm coğrafyasında başlattığı savaşlarda yaklaşık 5 trilyon dolar harcadı. Bu süreçte 7 binden fazla ABD askeri, 8 binden fazla ABD ordusu ile çalışan özel firma mensubu öldü ve çoğu Irak ve Afganistan’da bulunan, büyük çoğunluğu Müslüman dünya genelinde 2 milyona yakın sivil can verdi. ABD’nin, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan saldırılarının ardından başlattığı terörle mücadele savaşlarında en az 37 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi. Aradan geçen yıllara rağmen bölgede kalıcı bir istikrar hâlâ sağlanabilmiş değil.

HAZIRLAYAN: NURSEZA PARLAKOĞLU

 

