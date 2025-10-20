"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

20 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Ateşkese devam dedi, Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

20 Ekim 2025, Pazartesi 11:05
İsrail askerlerinin, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli öldü.

Gazze kentinin merkezinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin Eş-Şa'f bölgesine ateş açtı, saldırıda 2 kişi öldü.

Gazze hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin öldüğünü ve en az 230 kişinin yaralandığını bildirmişti.

