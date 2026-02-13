200 milyon çocuğun yardıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu İcra Direktörü Catherine Russell, çatışmalar, iklim şokları, ekonomik istikrarsızlık ve eşitsizliklerin, çocuklar, aileler ve topluluklar üzerinde muazzam baskı oluşturduğuna işaret ederek, “Bugün çocukların karşı karşıya olduğu insanî durum, şimdiye kadar gördüğümüz en ağır durumlar arasında. 2026 yılında 130’u aşkın ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insanî yardıma ihtiyacı var” diye konuştu.

Felâketin eşiğindeler Geçen yıl çocuklara karşı işlenen teyit edilmiş ağır ihlallerin en yüksek sayısına tanık olduklarını kaydeden Russell, ayrıca 2025 yılında iki kıtlığın aynı anda ilan edilmesiyle kıtlığın yeniden ortaya çıktığını, bunun benzeri görülmemiş ve son derece endişe verici bir gelişme olduğunu vurguladı. Russell, “Resmî kıtlık ilanlarının ötesinde milyonlarca çocuk yetersiz beslenmeden muzdarip ve yaşamı tehdit eden bir felaketin eşiğinde yaşıyor. İhtiyaçlar artarken, kaynakların azaldığını görüyoruz” dedi. AA

