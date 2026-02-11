Hükümetin ihracat politikasına eleştiri

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Ramazan öncesi tavuk fiyatları artınca çözümün yine “ihracatı durdurmak” olduğunu söyledi.

Bu politikanın daha önce zeytinyağında, salçada, tavuk etinde denendiğini ancak fiyatların düşmediğini belirterek, “Piyasa rahatlamadı. Ama üretici zarar etti, ihracatçı pazar kaybetti. Şimdi aynı filmi bir kez daha izliyoruz. Aynı yöntem, aynı gerekçe, aynı sonuç beklentisi. Daha önce de çok uyardık. Rahmetli Cem Karaca’nın dediği gibi, ‘Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur!’ Oysa herkes biliyor: Fiyat artışlarının nedeni ihracat değil; Girdi maliyetleri, yem fiyatları, enerji, denetimsizlik ve plansızlıktır. Bunlara dokunmadan alınan her ‘yasak’ kararı, sorunu çözmez; sadece erteler” dedi. ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 344

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.