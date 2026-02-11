"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hükümetin ihracat politikasına eleştiri

11 Şubat 2026, Çarşamba 11:03
Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Ramazan öncesi tavuk fiyatları artınca çözümün yine “ihracatı durdurmak” olduğunu söyledi.

Bu politikanın daha önce zeytinyağında, salçada, tavuk etinde denendiğini ancak fiyatların düşmediğini belirterek,  “Piyasa rahatlamadı. Ama üretici zarar etti, ihracatçı pazar kaybetti. Şimdi aynı filmi bir kez daha izliyoruz. Aynı yöntem, aynı gerekçe, aynı sonuç beklentisi. Daha önce de çok uyardık. Rahmetli Cem Karaca’nın dediği gibi, ‘Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur!’ Oysa herkes biliyor: Fiyat artışlarının nedeni ihracat değil; Girdi maliyetleri, yem fiyatları, enerji, denetimsizlik ve plansızlıktır. Bunlara dokunmadan alınan her ‘yasak’ kararı, sorunu çözmez; sadece erteler” dedi. 

ANKARA - MEHMET KARA

