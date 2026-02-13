Almanya: İşgal planı fiilî ilhak adımı

Almanya, İsrail’in Batı Şeria’ya yönelik adımlarına tepki göstererek, bunun “fiilî ilhak yolunda atılmış bir adım” anlamına geldiğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Batı Şeria’ya yönelik adımlara sürekli tepki verdiklerini hatırlatarak, “İsrail’in kararı Batı Şeria’daki Filistin halkı için potansiyel olarak çok geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Batı Şeria’da İsrailli özel şahısların arazi satın almasına izin veren bu karar, Batı Şeria’nın yönetimini kısmen İsrail sivil makamlarına devrediyor. Tüm bunlar uluslararası hukuka aykırıdır” dedi. AA

