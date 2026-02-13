Dünya bizi böyle gördü: Meclisteki arbede dünya basınında

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin töreni sırasında TBMM’de yaşanan arbede, CNN, Fox News, Euronews ve Reuters başta olmak üzere dünya basınında geniş yankı buldu.

TBMM Genel Kurulu’nda yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin töreni sırasında yaşanan arbede, dünya basınında geniş yankı buldu. ABD merkezli medya kuruluşları Fox News ve CNN başta olmak üzere birçok uluslararası yayın organı, TBMM’deki yumruklaşma görüntülerine yer verdi.

“Parlamentoda yumruklar”

CNN internet sitesinde yayınladığı video-haberde, “Türkiye parlamentosunda arbede çıktı” başlığını kullandı ve Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde “ana muhalefet partisi CHP’yi hedef alan bir dizi gözaltı ve iddianame sürecini yönettiğine” dikkat çekildi. Fox News ise sosyal medya hesabından “Parlamentoda yumruklar” başlığıyla paylaştığı arbede görüntüleri için “Ana muhalefet milletvekillerinin yeni atanan Adalet Bakanı’nın yemin etmesini engellemeye çalıştığı” ifadelerini kullandı.

Euronews: Yeni atamalar içinbir gerekçe açıklanmadı

Avrupa merkezli Euronews “milletvekillerinin birbirini ittiği, bazılarının ise yumruk attığını ve Gürlek’in, daha sonra iktidar partisi milletvekilleri tarafından çevrelenmiş halde yemin ettiğini” yazdı. Euronews’in haberinde ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Çarşamba günü yapılan kabine değişikliğine ilişkin resmî bir gerekçe açıklanmadı; ancak Resmî Gazete’de görevden ayrılan bakanların ‘görevden affını talep ettiği’ belirtildi...” Reuters ise atamayı ve TBMM’deki arbedeyi, “Erdoğan, muhalefete yönelik operasyonlara öncülük eden savcıyı Adalet Bakanı olarak atadı” başlığıyla duyurdu.