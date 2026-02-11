"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

3Y ile mücadele edeceğiz denilmişti: Bu hale nasıl düştük?

11 Şubat 2026, Çarşamba 10:58
Türkiye yolsuzluk skorunda 182 ülke arasında 124. sırada. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yayınladığı 2025 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre Türkiye 31 puan alarak ülke sıralamasında 17 basamak geriledi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yayınladığı 2025 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) sonuçlarına göre, Türkiye 31 puan alarak 124’üncü sırada yer aldı.  Örgütün 2024 endeksinde Türkiye’nin puanı 34, sırası 107 idi. Buna göre son bir yılda Türkiye yolsuzluk algısında 3 puan kaybederek 17 basamak geriledi. Yolsuzluk Algı Endeksi 2025 yılında 182 ülkeyi kamu sektörü yolsuzluğuna göre sıralıyor. Endekste yolsuzluk, 0 ila 100 arasında derecelendirilirken 0 yolsuzluğun çok yoğun olduğu, 100 ise tamamıyla yolsuzluktan arınmış, temiz bir kamu sektörüne işaret ediyor.

Bu tabloyu tersine çevirmek çok zor

Uluslararası Şeffaflık Örgütü raporunda 50 ülkenin 2012’den bu yana endekste kayda değer biçimde gerilediğine işaret edilerek en sert düşüşlerin yaşandığı ülkeler Türkiye (31 puan), Macaristan (40 puan) ve Nikaragua (14 puan) olarak sıralandı. “Bu tablo, demokratik gerileme, çatışmalar, kurumsal kırılganlık ve yerleşik patronaj ağlarının beslediği, bütünlüğü korumaya yönelik mekanizmalarda on yıla yayılan yapısal bir zayıflamaya işaret ediyor” denilen raporda, söz konusu gerilemelerin keskin ve kalıcı olduğu, yolsuzluğun siyasal ve idari yapılara sistematik ve derin biçimde yerleşmesi sebebiyle tersine çevrilmesinin de son derece güç olduğu vurgulandı. Endekste Türkiye ile aynı puanı alan ülkeler, Cibuti, Moğolistan, Nijer ve Özbekistan oldu.

Türkiye’nin puanı 2013’ten bu yana düşüyor

DW Türkçe’nin haberine göre, endeksin tarihine bakıldığında Türkiye’nin skoru 2013 yılında 50 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak bu tarihten sonra bu alanda gerileme başladı. Türkiye 2025’te aldığı 31 puan ile 2013 skorunun 19 puan altında. 2020’de 40 puan, 2021’de 38, 2022’de 36 puan alan Türkiye’nin 2023 ve 2024 endekslerinde puanı değişmeyerek 34 olmuştu. 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre yolsuzlukla mücadelede otokrasilere ya da kusurlu demokrasilere kıyasla genellikle daha güçlü olan demokrasilerin performansında da kaygı verici bir gerileme yaşanıyor. 

