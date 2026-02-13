"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2026 CUMA

Emekliler isyanda: Akşam pazarı da artık ucuz değil

13 Şubat 2026, Cuma 09:44
2021 Tüm Emekliler Sendikası ile Tüm Emekliler Birlik ve Dayanışma Sendikası Konak Şubeleri, emeklilere seyyanen zam yapılması talebiyle imza kampanyası başlattı.

Konak’ta YKM önünde bir araya gelen emekliler, “Emekliler seyyanen zam istiyor” sloganıyla düzenledikleri kampanyada vatandaşlardan destek istedi. İsmini vermek istemeyen bir emekli, “Pazara akşam gidiyoruz. Geç vakit gidiyoruz pazara ucuz olsun diye. Ucuz diye bir şey yok zaten, olmuyor. Eskiden 50 lirayla arabaları doldurup geliyorduk. Şimdi 2 bin - 3 bin lira gidiyor. Peynir alsan, yumurta alsan pazarda 2 bin -3 bin gidiyor. Değişmesi lazım, değiştirmeleri lazım. Gittikçe dibe batıyoruz. Dibe, dibe, dibe batıyoruz. Anladın mı? Gittikçe dibe batıyoruz” dedi.

İzmir - Anka

    

