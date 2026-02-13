Emekliler isyanda: Akşam pazarı da artık ucuz değil

2021 Tüm Emekliler Sendikası ile Tüm Emekliler Birlik ve Dayanışma Sendikası Konak Şubeleri, emeklilere seyyanen zam yapılması talebiyle imza kampanyası başlattı.

Konak’ta YKM önünde bir araya gelen emekliler, “Emekliler seyyanen zam istiyor” sloganıyla düzenledikleri kampanyada vatandaşlardan destek istedi. İsmini vermek istemeyen bir emekli, “Pazara akşam gidiyoruz. Geç vakit gidiyoruz pazara ucuz olsun diye. Ucuz diye bir şey yok zaten, olmuyor. Eskiden 50 lirayla arabaları doldurup geliyorduk. Şimdi 2 bin - 3 bin lira gidiyor. Peynir alsan, yumurta alsan pazarda 2 bin -3 bin gidiyor. Değişmesi lazım, değiştirmeleri lazım. Gittikçe dibe batıyoruz. Dibe, dibe, dibe batıyoruz. Anladın mı? Gittikçe dibe batıyoruz” dedi. İzmir - Anka

