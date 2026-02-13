Adalet Partisi’nin 65. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adalet Partisi’nin 65. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Adalet Partisi, ardılı olduğu Demokrat Parti’nin gayretini devam ettirerek çok partili hayatın kökleşmesine önemli katkılar sunmuş, demokratik meşruiyetin sandıktan doğduğu fikrini güçlü şekilde temsil etmiştir” dedi.

Uysal, “Kuruluş yıldönümünde; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adalet ilkesine katkı sunmuş tüm isimleri, Kurucu Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala ve Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan olarak tüm bu icraatların lideri merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ve arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyor, siyasî tarihimizdeki bu önemli dönüm noktasını hatırlamanın kıymetli olduğunu ifade ediyorum. Adalet Partisi’nin 65. kuruluş yıldönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı. ANKARA - MEHMET KARA

