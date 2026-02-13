DEM: Uzlaşma zemini var

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

Ziyaret öncesi konuşan Sancar, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporuna ilişkin, “Partilere taslaklaştırıldı, bu taslak üzerinden partiler değerlendirmeler yapacak ve mümkün ölçüde uzlaşmayla, en geniş kesimleri kapsayacak, onları rahatlatacak bir formülasyonla raporun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var. Umarım bu zemini bütün partiler iyi bir şekilde değerlendirir. Sürecin ruhuna ve gelecekte hepimizi, her kesimi rahatlatacak noktalara varması önemli” dedi. AA

Okunma Sayısı: 155

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.