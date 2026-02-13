DEM: Uzlaşma zemini var

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.
Ziyaret öncesi konuşan Sancar, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporuna ilişkin, “Partilere taslaklaştırıldı, bu taslak üzerinden partiler değerlendirmeler yapacak ve mümkün ölçüde uzlaşmayla, en geniş kesimleri kapsayacak, onları rahatlatacak bir formülasyonla raporun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var. Umarım bu zemini bütün partiler iyi bir şekilde değerlendirir. Sürecin ruhuna ve gelecekte hepimizi, her kesimi rahatlatacak noktalara varması önemli” dedi.
AA