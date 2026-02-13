Skandal karar: Katliam suçlusu barış kurulunda

Gazze’deki katliamların suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in “Gazze Barış Kurulu” üyeliği için resmen imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington’da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray’ın yanındaki Blair House’ta bir araya geldi. İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına resmen imza attı.

İlhak, barış planını ihlâl

ABD’li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlayan Başkan Donald Trump’a tepki göstererek, “Trump, Netanyahu’ya bir kez daha açık çek mi verecek, yoksa Amerikan değerlerini ve barışı mı savunacak?” ifadesini kullandı. ABD’li Senatör Van Hollen, “Netanyahu bugün Trump’ı, İran’ı (yeniden) bombalamaya ikna etmeye çalışıyor. Netanyahu hükümeti ise sadece birkaç gün önce Trump’ın 20 maddelik barış planını ihlal ederek Batı Şeria’da daha fazla Filistin toprağını ele geçirme planını onayladı” dedi.

Erdoğan: Bana davet gelmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde kurulan ve Gazze’nin yeniden inşasını hedefleyen Gazze Barış Kurulu’na Türkiye’nin katılıp katılmayacağına yönelik soruya, "Daha bize davet gelmedi" cevabını verdi.

