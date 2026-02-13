"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Adalet Bakanı değişince adalet gelmiyor

13 Şubat 2026, Cuma 09:31
CHP’nin Adalar’da düzenlediği mitinginde konuşan bir yurttaş, “Adı ‘adalet’ olan parti, adaletin ne olduğunu öğrensin. Gerçek adalet nedir, ona göre hareket etsin.” dedi.

Bir başka yurttaş, Adalet Bakanlığındaki görev değişimine ilişkin, “Belediye başkanlarımızı biz seçtik, hizmet etsinler diye. Zindanda kalsınlar diye değil. Adalet Bakanı değişince adalet gelmiyor. Enflasyon yüksek, emekli perişan, asgarî ücretli perişan. Üniversitelere panzer giriyor. Bilim yuvalarına müdahale ediliyor. Bu kabul edilemez. Bir an önce başkanlarımız serbest bırakılsın. Başkanlarımızın bizlere özgür bir ülke bıraksın istiyoruz” diye konuştu.

