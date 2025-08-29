50 ülkeden 150 İslam alimi katıldı: Gazze konferansının sonuç bildirgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okundu

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sona erdi.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 22-29 Ağustos'ta düzenlenen ve çeşitli konularda çalıştaylar gerçekleştirilen program, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazı ile son buldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namazın ardından Ayasofya önünde yaptığı konuşmada, Gazze için yapılması gerekenleri müzakere etmek üzere İstanbul'da kapsamlı bir konferans düzenlediklerini söyledi.

Konferansın Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından basın toplantısıyla başladığını hatırlatan Erbaş, siyonist İsrail rejiminin Gazze'deki soykırımına ilişkin şunları dile getirdi:

"Bazı dünya devletleri adeta siyonist işgalci tarafından esir alınmışçasına doğrudan ya da dolaylı olarak katillere, soykırımcılara destek oluyor. Bir avuç azgın ve sapkın topluluklar, tüm dünyayı topyekun bir felakete sürüklüyor. Korkunç zulüm ve insanlık dışı işgale karşı iman dolu yüreğinden başka hiçbir imkanı kalmayan Filistin'in cesur ve onurlu halkı büyük bir direniş sergiliyor. Filistin halkının asil mücadelesini her bakımdan desteklemek ve soykırımı durdurmak için mücadele etme dini, ırkı, mezhebi ve kültürü ne olursa olsun her insan için bir vicdan ve ahlak meselesidir. Gazze her Müslüman için bir iman ve kulluk meselesidir. Bizim inancımızda zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak zalimlere ses çıkarmamak doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlerle, işgalcilerle ve katillerle ortak olmak, onlara destek olmak haramdır, yasaktır. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey vardır. Ulusal ve uluslararası boyutta işgalci siyonistlerin mallarını boykota devam etmemiz gerekiyor."

Basın bildirisi

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise konferansın sonucuna ilişkin bildiriyi okudu.

Hacımüftüoğlu, Gazze'de aralıksız devam eden katliamlar, insana ve kutsallara karşı işlenen ağır ihlaller, buna karşı ABD başta olmak üzere, uluslararası sessizlik ve bazı bölgesel tarafların iş birliği eşliğinde işgalin toprakları yutma ve "Büyük İsrail" projesini inşa etme girişimleri karşısında, İstanbul'da yüksek düzeyli bir konferans gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konferansın Gazze'ye yardım ve destek amacıyla dini ve insani sorumluluğun ifası için düzenlendiğini belirten Hacımüftüoğlu, konferans ile saldırıların derhal durdurulması ve insani yardım koridorlarının açılması için kapsamlı bir seferberlik çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

Hacımüftüoğlu konferansta, soykırım suçlarıyla mücadele etmek ve siyonist yayılmacılığın önünü kesmek amacıyla İslami-insani bir ittifakın oluşturulması zaruretinin de vurgulandığını dile getirdi.

Sonuç bildirgesi

Programın sonuç bildirgesini, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazının ardından İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu okudu.

Toplam 9 maddeden oluşan bildirgede, konferansa katılan alimlerin, direnişin silahsızlandırılmasına kesinlikle karşı çıktıkları, Filistin halkının, meşru hakkı olan direnişten vazgeçirilmesine yönelik tüm çalışmaları ise kesin bir dille reddettikleri belirtildi.

Bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkının siyonist işgale karşı silahlı direniş dahil olmak üzere tüm meşru direniş yollarına sahip olduğunu güçlü biçimde teyit ediyoruz. Ayrıca ümmetin Allah yolunda cihadın tüm şekilleriyle seferber edilmesinin gerekli olduğunu görüyoruz. Gazze'ye uygulanan kara, hava ve deniz ablukasının kırılması için acil ve kararlı bir çağrıda bulunuyoruz. Sınır ülkelerinin tüm geçiş kapılarını derhal açmaları vaciptir. Bu çerçevede Özgürlük Filosu'na çok sayıda geminin katılımını bekliyoruz. Filistin davası uğruna samimiyetle ortaya konulan tüm gayretleri büyük bir takdirle karşılıyor, Gazze'de direnen kardeşlerimizin yanında yer almak için yapılan bütün halk inisiyatiflerini ve resmi girişimleri güçlü bir şekilde destekliyoruz."

Alimlerin, imkan sahibi olan tüm Müslümanları, bir vakıf fonu kurarak, ekonomik ve finansal kurumlarıyla bu fonu desteklemeye davet ettiği vurgulanan bildirgede, her yıl elde edilen karların en az yüzde 2'sinin Gazze'deki yardım ve kalkınma çalışmalarına tahsis edilmesini ve bu desteğin ivedilikle hayata geçirilmesini istedikleri kaydedildi.

Bu sürecin hukuki ve şeffaf mekanizmalar üzerinden yürütüleceği, böylece Filistin toplumunun direncini güçlendiren ve onların ayakta kalmasına katkı sağlayan sürdürülebilir desteğin inşasına vesile olacağı açıklanan bildirgede, Gazze'de yaşanan siyonist yıkımın etkilerini ortadan kaldırmak ve Gazze'nin yeniden huzurlu ve müreffeh günlere kavuşmasını sağlamak için tüm Müslümanların ve özellikle Müslüman iş insanlarının sorumluluk üstlenmelerinin sadece insani bir görev değil, aynı zamanda dini bir vecibe olduğu vurgulandı.

Bildirgede, bütün devletlere, özellikle de İslam ülkelerine, işgalci siyonist varlık ve onun destekçileriyle yürütülen her türlü ilişkinin siyasi, ekonomik ve askeri alanlar dahil olmak üzere derhal ve tamamen kesilmesi çağrısında bulunularak, bu çağrının İslam hukukunun temel ilkeleri, uluslararası hukukun esasları ve zulme karşı durma ile işgal ve ihlallerin engellenmesi yönündeki sorumluluğun bir gereği olduğu ifade edildi.

''Siyonist işgal devletiyle ticari işbirliği derhal ve tamamen kesilmeli''

Siyonist işgal devletiyle her türlü ticari işbirliğinin derhal ve tamamen kesilmesi gerektiği aktarılan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Siyonizme destek veren şirketlerle doğrudan veya dolaylı işbirliği yapan firmaların ürünlerini satın almak dinen haramdır. Ayrıca işgal ve zulme fayda sağlayan bütün yolların boykot edilmesi farzdır. Bu hususları, İslam ümmetinin bütün fertlerine, yöneticilerine ve kurumlarına açıkça beyan ediyoruz. Bu hüküm, İslam hukukunun temel ilkeleri, mazlumları destekleme ve zalimi engelleme konusundaki icma ve usuli esaslardan kaynaklanmakta olup, ümmetin üzerine bağlayıcı bir sorumluluk yüklemektedir. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararları mutlaka etkinleştirilmeli ve Gazze'de işlenen soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların failleri derhal yargılanmalıdır. Bu doğrultuda, hükümetler ve insan hakları kurumları adaletin tecellisi, mağdurların haklarının teslimi ve ihlallerin tekrarının önlenmesi için bu süreçlere destek vermelidirler. Ayrıca, İslam ülkeleri ve özgür iradeli tüm devletler kendi ülkelerinde savaş suçlularına karşı derhal ceza mahkemeleri kurmalıdırlar. Gayrimüslim dini kurumlarına özellikle de Katolik dünyasının en üst temsilcisi olan Papa'ya, Dünya Kiliseler Konseyine ve Doğu ile Batı'daki kilise cemaatlerine Gazze'de yürütülen soykırım savaşına karşı insani ve ahlaki bir duruş sergilemeleri yönünde açık bir çağrı yapmaktayız."

Bu çağrının, Gazze'ye yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesi, masum sivillere karşı işlenen vahşetin engellenmesi ve zulme karşı tavır alınmasını vurguladığı belirtilen bildirgede, kurumların, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere işgalciyi destekleyen Batılı hükümetlere savaşı durdurmaları için baskı yapmaları gerektiği aktarıldı.

Sonuç bildirgesi, "İslam Alimleri olarak, işgalci siyonistlerin projesinde hedef alınan devletleri, düşmanın planlarına karşı koyma sorumluluğunu üstlenmeye ve onu caydırmak ve karşı durmak için gerçekçi ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Sonuç olarak bu konferans ümmetin hafızasında, Gazze davası etrafında safları birleştirmeye yönelik tarihi bir çağrı olarak yerini alacaktır. Filistin halkına yardım, destek ve nusret için İslami ve insani sorumlulukların hayata geçirilmesi, işgalin sona ermesi ve toprakların özgürlüğüne kavuşması yolunda, Dünya Müslüman Alimler Birliği ile İslam Alimleri Vakfının yürüttüğü gayretlerin bir devamı ve yeni bir başlangıcı olarak kaydedilecektir." ifadeleriyle sona erdi.