ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücü hâlâ bulunamadı

28 Ağustos 2025, Perşembe 20:46
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

Rus yüzücünün boğulmamış olma ihtimali araştırılacak

 

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 5'nci gününde sürüyor.

 

Deniz polisi, Sahil Güvenlik ve İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince, kayıp sporcuyu aramak için yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz'da detaylı arama çalışmaları yapılıyor.

 

AA

