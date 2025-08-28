"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Su kaynakları alarm veriyor

28 Ağustos 2025, Perşembe
Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Anadolu’da değişen yağış rejimleri ve ani sıcaklık artışlarının su kaynaklarını ciddi biçimde etkilediğini belirterek, ‘’Eğer önümüzdeki süreçte yeterli ve doğru zamanda yağış olmazsa, kritik seviyedeki barajların kış döneminde dolmama riski var’’ dedi.

Kuraklık değil, yönetim krizi

Nisan ayında yaşanan don olayları ve yazın uzun süreli 40-45 derecelik sıcaklıkların üretimi vurduğunu kaydeden Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnsanoğluna düşen, bunları doğru ve planlı bir şekilde gelecek nesillere aktaracak şekilde kullanmaktır. İsraf etmeden, tasarruflu ve bilinçli bir kullanım kültürü şart. Bugün kullanılan suların yaklaşık yüzde 72’si tarımsal sulamada harcanıyor. Bu nedenle tarımsal sulamada kullanılan suların daha dikkatli kullanılması çok büyük önem taşıyor.”

Malatya - Anka

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi

    Avrupa'da vicdan istifaları

    Microsoft’a protesto: Soykırıma ortak olmayın!

    Kıtlık inkâr edilemez - ''Gazze şu anda cehennem gibi''

    Fenerbahçe yine elendi - Şampiyonlar Ligi hasreti 17 yıla çıktı - Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

    Su kaynakları alarm veriyor

    Gazze’nin imarı için İslâmî fon kurulmalı

    Davutoğlu’ndan, iktidara Gazze eleştirisi: Dosyalarınız mı var?

    Hakem heyeti bunu ‘Var’a götürmelidir

    Husiler İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurdu

    İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    Güney Kore'de ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımı yasaklandı

    Rus yüzücünün boğulmamış olma ihtimali araştırılacak

    İsrail ordusuyla işbirliği yapan Microsoft'a tepkiler devam ediyor

    Balıkesir'de bir deprem daha

    Çakmak Barajı Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak

    Antalya'da iki depoda yangın çıktı

    Mardin'de halk otobüsü tır ile çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

    "Gazze'nin işgali İsrail'e asla zafer getirmeyecek"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi
    Genel

    Fenerbahçe yine elendi - Şampiyonlar Ligi hasreti 17 yıla çıktı - Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hakem heyeti bunu ‘Var’a götürmelidir
    Genel

    Davutoğlu’ndan, iktidara Gazze eleştirisi: Dosyalarınız mı var?
    Genel

    Microsoft’a protesto: Soykırıma ortak olmayın!
    Genel

    Kıtlık inkâr edilemez - ''Gazze şu anda cehennem gibi''
    Genel

    Su kaynakları alarm veriyor
    Genel

    Gazze’nin imarı için İslâmî fon kurulmalı
    Genel

    Avrupa'da vicdan istifaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.