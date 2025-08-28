Su kaynakları alarm veriyor

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Anadolu’da değişen yağış rejimleri ve ani sıcaklık artışlarının su kaynaklarını ciddi biçimde etkilediğini belirterek, ‘’Eğer önümüzdeki süreçte yeterli ve doğru zamanda yağış olmazsa, kritik seviyedeki barajların kış döneminde dolmama riski var’’ dedi.

Kuraklık değil, yönetim krizi Nisan ayında yaşanan don olayları ve yazın uzun süreli 40-45 derecelik sıcaklıkların üretimi vurduğunu kaydeden Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı: “İnsanoğluna düşen, bunları doğru ve planlı bir şekilde gelecek nesillere aktaracak şekilde kullanmaktır. İsraf etmeden, tasarruflu ve bilinçli bir kullanım kültürü şart. Bugün kullanılan suların yaklaşık yüzde 72’si tarımsal sulamada harcanıyor. Bu nedenle tarımsal sulamada kullanılan suların daha dikkatli kullanılması çok büyük önem taşıyor.” Malatya - Anka

