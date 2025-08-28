"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kıtlık inkâr edilemez - ''Gazze şu anda cehennem gibi''

28 Ağustos 2025, Perşembe
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Şu anda Gazze’de bir kıtlık var. Bu, siyasî ve askerî iradenin yönlendirdiği insan yapımı bir kıtlık” dedi.

Gazze’de insanlık açısından “dibe vuran” bir durumun hakim olduğunu söyleyen Lazzarini, buradaki kıtlıkla ilgili tüm uyarıların uluslararası toplum tarafından dikkate alınmamasının “utanç verici” olduğunu ifade etti.

Lazzarini, “Gazze şu anda cehennem gibi. İnsanlar sadece bombalamalar altında ölmüyor, açlıktan ölüyorlar, yiyecek aramaya gittiklerinde bile ölüyorlar” şeklinde konuştu. Madrid - aa

***

Wıtkoff: Yıl sonundan önce çözeriz

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın Beyaz Saray’da Gazze için “savaş sonrası planın” ele alınacağı geniş kapsamlı toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı.

Toplantı kapsamında Gazze için “savaş sonrası planın” masaya yatırılacağını ve buna dair geniş kapsamlı planlar hazırladıklarını belirten Witkoff, “Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi. Ankara - aa

***

Macron: İşgal asla zafer getirmez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yazdığı mektupta, Gazze Şeridi’ni işgal etme kararının İsrail’e asla zafer getirmeyeceğini ifade etti. Netanyahu’nun bu ay Macron’a Yahudi karşıtlığının ateşini beslediğine dair gönderdiği mektubun ardından Fransız lider, İsrail Başbakanı’na bir cevap mektubu gönderdi. Kıtlık ve şiddet sebebiyle Gazze’den kitlesel bir göçün, bölgesel ve uluslararası güvenliğin üzerinde etkileri olacağına dikkati çeken Macron, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sona erdirmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı. Netanyahu’yu “Gazze’deki ölümcül ve yasa dışı sürekli savaş çıkmazından çıkmaya” çağıran Macron, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarının gaspına son verilmesini istedi. Paris - aa

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi

    Avrupa'da vicdan istifaları

    Microsoft’a protesto: Soykırıma ortak olmayın!

    Kıtlık inkâr edilemez - ''Gazze şu anda cehennem gibi''

    Fenerbahçe yine elendi - Şampiyonlar Ligi hasreti 17 yıla çıktı - Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

    Su kaynakları alarm veriyor

    Gazze’nin imarı için İslâmî fon kurulmalı

    Davutoğlu’ndan, iktidara Gazze eleştirisi: Dosyalarınız mı var?

    Hakem heyeti bunu ‘Var’a götürmelidir

    Husiler İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurdu

    İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    Güney Kore'de ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımı yasaklandı

    Rus yüzücünün boğulmamış olma ihtimali araştırılacak

    İsrail ordusuyla işbirliği yapan Microsoft'a tepkiler devam ediyor

    Balıkesir'de bir deprem daha

    Çakmak Barajı Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak

    Antalya'da iki depoda yangın çıktı

    Mardin'de halk otobüsü tır ile çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

    "Gazze'nin işgali İsrail'e asla zafer getirmeyecek"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi
    Genel

    Fenerbahçe yine elendi - Şampiyonlar Ligi hasreti 17 yıla çıktı - Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hakem heyeti bunu ‘Var’a götürmelidir
    Genel

    Davutoğlu’ndan, iktidara Gazze eleştirisi: Dosyalarınız mı var?
    Genel

    Microsoft’a protesto: Soykırıma ortak olmayın!
    Genel

    Kıtlık inkâr edilemez - ''Gazze şu anda cehennem gibi''
    Genel

    Su kaynakları alarm veriyor
    Genel

    Gazze’nin imarı için İslâmî fon kurulmalı
    Genel

    Avrupa'da vicdan istifaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.