Kıtlık inkâr edilemez - ''Gazze şu anda cehennem gibi''

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Şu anda Gazze’de bir kıtlık var. Bu, siyasî ve askerî iradenin yönlendirdiği insan yapımı bir kıtlık” dedi.

Gazze’de insanlık açısından “dibe vuran” bir durumun hakim olduğunu söyleyen Lazzarini, buradaki kıtlıkla ilgili tüm uyarıların uluslararası toplum tarafından dikkate alınmamasının “utanç verici” olduğunu ifade etti. Lazzarini, “Gazze şu anda cehennem gibi. İnsanlar sadece bombalamalar altında ölmüyor, açlıktan ölüyorlar, yiyecek aramaya gittiklerinde bile ölüyorlar” şeklinde konuştu. Madrid - aa *** Wıtkoff: Yıl sonundan önce çözeriz ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın Beyaz Saray’da Gazze için “savaş sonrası planın” ele alınacağı geniş kapsamlı toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı. Toplantı kapsamında Gazze için “savaş sonrası planın” masaya yatırılacağını ve buna dair geniş kapsamlı planlar hazırladıklarını belirten Witkoff, “Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi. Ankara - aa *** Macron: İşgal asla zafer getirmez Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yazdığı mektupta, Gazze Şeridi’ni işgal etme kararının İsrail’e asla zafer getirmeyeceğini ifade etti. Netanyahu’nun bu ay Macron’a Yahudi karşıtlığının ateşini beslediğine dair gönderdiği mektubun ardından Fransız lider, İsrail Başbakanı’na bir cevap mektubu gönderdi. Kıtlık ve şiddet sebebiyle Gazze’den kitlesel bir göçün, bölgesel ve uluslararası güvenliğin üzerinde etkileri olacağına dikkati çeken Macron, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sona erdirmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı. Netanyahu’yu “Gazze’deki ölümcül ve yasa dışı sürekli savaş çıkmazından çıkmaya” çağıran Macron, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarının gaspına son verilmesini istedi. Paris - aa

