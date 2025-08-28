Avrupa'da vicdan istifaları

İsrail’in Gazze’ye saldırıları karşısında hükümetlerin tutumları yüzünden pek çok Avrupa ülkesinde istifalar yaşandı.

İngiltere, Hollanda ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerindeki siyasetçiler ve kamuoyu önündeki isimler, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de yaşananlara “sessiz kalamayacaklarını” ifade ederek, görevlerinden ayrıldı. Hollanda’da Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen mallara ambargo, İsrail’den silâh alımlarına yasak, aşırı sağcı İsrailli bakanlara seyahat yasağı gibi daha sert tedbir ve yaptırımların yanı sıra Filistin devletinin tanınması gibi taleplerinin koalisyon ortaklarınca engellenmesi üzerine 22 Ağustos’ta görevinden istifa etti. Veldkamp’ın istifası bir çeşit domino etkisine sebep oldu ve Yeni Sosyal Sözleşme Partili (NSC) diğer bakanlar da geçici hükümetten istifa etti.

Ateşkes çağrısına cevapsız kalınca görevden ayrıldılar

İngiltere’de birçok milletvekili, mevcut Başbakan Keir Starmer’ın muhalefet lideri olduğu dönemde ateşkes çağrılarını reddetmesi üzerine görevinden ayrıldı. İşçi Partili milletvekili Imran Hussain, muhalefet liderinin, İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze’de ateşkes karşıtı söylemleri sebebiyle 8 Kasım’da Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etti. İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) sunduğu ateşkes çağrısı değişikliğini destekleyen 56 İşçi Partili milletvekili arasında yer alan Jess Phillips de Hussain’in istifasından bir hafta sonra görevinden ayrıldı. Aynı gün İşçi Partisi milletvekili Yasmin Qureshi de ateşkes önergesine oy vermek için Eşitlikten Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etti.

Gazze konusunda sessiz kalıyorlar

İspanya’da, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakındaki Podemos partili 5 milletvekili, istifa ettiklerini duyurdu. İrlanda’da insan hakları avukatı Michael Farrell, “Gazze konusunda sessiz kaldığı” gerekçesiyle, Avrupa Konseyine bağlı Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunda (ECRI) 14 yıl boyunca sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Bu konuyu gündeme getirmek için defalarca çaba gösterdiğini ancak çabalarının bastırıldığını ve ECRI’nin Temmuz ayı genel kurulunda sunduğu önergenin reddedildiğini ifade eden Farrell, “Eğer Gazze’deki korkunç saldırılar hakkında konuşamayacaksam, insan haklarını ihlâl eden devletleri eleştirmeye de devam edemeyeceğimi hissettim” dedi.

***

Yardım kamyonları yağmalanıyor

Gazze Şeridi’ndeki Hükümet, son 30 günde sadece 2 bin 654 kamyonun ulaştığını ve bunun da büyük bölümünün İsrail’in oluşturduğu kaos sebebiyle yağmalandığını belirtti.

Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Son 5 günde beklenen 3 bin yardım kamyonundan sadece 467’si Gazze Şeridi’ne girdi. Bu kamyonlar, İsrail işgalinin Filistin halkımızın direncini kırmayı amaçlayan açlık ve kaos politikası kapsamında sebep olduğu kasıtlı güvenlik boşluğu sırasında yağmalandı ve çalındı” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in yardım girişlerini engellediğini, giren kamyonların tedarik sürecini aksattığı, sınır kapılarını kapattığı ve insanî yardım kuruluşlarının faaliyetlerini sistematik biçimde sabote ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail’in, çocuklar, hastalar ve açlık çekenlerin ihtiyaç duyduğu 430 temel gıda ürününün girişini yasakladığına dikkat çekildi.

Gazze - aa