Ankara Valiliği, ormanlık alanlara giriş yasağını 30 Eylül'e kadar uzattı

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara ve piknik yapılacak alanlara giriş yasağı süresinin uzatıldığını belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30 Eylül 2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır. Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmıştır." AA

