ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2025 CUMA

ABD, uyuşyurucuyla mücadele için 7 savaş gemisiyle Karayipler'de

29 Ağustos 2025, Cuma 09:29
ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine orduya ait unsurları gönderme kararının ardından bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Söz konusu sevkiyatla ilgili bilgi sahibi kaynak, ABD donanmasına ait unsurların Karayipler'in güneyine gittiğini doğruladı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin iyice arttığı bir dönemde bölgeye 7 savaş gemisi ile bir denizaltının gönderilmesinin tansiyonu daha da artırabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine askeri unsurlarını göndermesini savunarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gözdağı vermişti.

Leavitt, ABD'nin Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Venezuela yakınlarına kadar yoğun askeri unsurlar göndermesini ve bunun Amerikan halkının güvenliği için yapıldığını savunmuştu.

Bölgedeki birçok ülkenin ABD'nin bu adımına destek verdiğini ifade eden Leavitt, "Başkan, uyuşturucunun ülkemize akmasını engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için her türlü Amerikan gücünü kullanmaya hazırdır. Buna karşılık Maduro rejimi, Venezuela'nın meşru hükümeti değildir, bir uyuşturucu terör kartelidir. Maduro da meşru bir başkan değildir, uyuşturucu kartelinin kaçak başkanıdır." sözleriyle Maduro'yu hedef almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD-Venezuela gerilimi tırmanırken bölgeye gidiyor

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Rubio, 2-4 Eylül tarihleri arasında Meksika ile Ekvador'a gidecek.

Açıklamaya göre, Rubio'nun gündeminde, "uyuşturucu kartellerini çökertmek, fentanil kaçakçılığını durdurmak, yasa dışı göçü sona erdirmek ve kıtaya zarar veren aktörlere karşı koymak" gibi başlıklar yer alacak.

Söz konusu ziyaretin, ABD'nin Karayiplerin güneyi ile Venezuela açıklarına 7 savaş gemisi ve bir denizaltı göndermesinin hemen akabinde gerçekleşecek olması dikkati çekti.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

AA


