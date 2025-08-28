"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi

28 Ağustos 2025, Perşembe 00:11
Karadağî: Said Nursî'nin Hutbe-i Şamiye’de işaret ettiği altı nevi hastalık ve takdim ettiği tedavi çareleri tatbik edilseydi, İslâm ümmeti hâlihazırda bulunduğu perişan vaziyete düşmezdi.

RÖPORTAJ: İBRAHİM ERSOYLU
Dünya Müslüman Âlimler Birliği ve Türkiye'deki İslâm Âlimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslâm âliminin katıldığı "İslâmî ve İnsanî Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı için ülkemize gelen Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el Karadaği Yeni Asya'ya konuştu.  

* Siz İslâm dünyasınca bilinen ve sevilen bir kişisiniz ancak şahsî hüviyetinizi kısaca tanımak isteriz. Prof. Ali Muhyiddin Karadağî kimdir?

Ben, Irak’ta Süleymaniye iline bağlı Karadağ ilçesinde 1949 yılında doğdum. Uzun yıllar Katar Üniversitesi'nde hem hoca, hem de bölüm başkanı olarak vazife yaptım. 65’ten fazla eser telif ettim. Prof. Yusuf El Kardavî’den sonra Dünya İslâm Âlimleri Birliği Başkanlığına seçildim. Bildiğiniz gibi hâlâ bu vazifeye devam etmekteyim.

* Dünya İslâm Âlimleri Birliği nedir?

Birliğimiz, 2004 yılında merhum Prof. Yusuf El Kardavî’nin öncülüğünde ve liderliğinde temayüz etmiş değerli bir grup âlim tarafından resmî olarak tesis edildi. Birliğimiz, hiç bir devlete, hiçbir dinî ve siyasî yapılanmaya bağlı değildir. Hâlihazırda dünya çapında 10 bin âlim, 64 ilmî cemiyet birliğimize dâhildir elhamdulillah. Şu anda 83 devlette birliğimizi temsil eden irtibat yerimiz vardır.

FAALİYETLERİMİZ FİKRÎ VE İLMÎ SAHADA

* Birlik, genelde bütün Müslümanların, özelde Filistin ve Gazzeli Müslümanların problemlerinin çözümüne nasıl katkılarda bulunmaktadır? 

Birliğimizin programı, genelde bütün Müslümanların dinî yönden doğru bilgilendirilmesi, şuurlandırılması, bu yönde eğitilmesi ve meselelerinin müdafaa edilmesi hedefine yöneliktir. Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimiz bu kapsamdadır. Eğitim ve müdafaa stratejimiz müsbet ve medenî ölçülerle hareket etmektir. Birliğimiz, siyasî veya silâhlı mücadele yapan askerî bir organizasyon olmayıp, temayüz etmiş âlimlerimiz vasıtasıyla faaliyetlerini tamamen ilmî ve fikrî eğitim ile icra etmektedir. 

* Birlik, ittihad-ı İslâm’ın tahakkukuna nasıl bir katkı sağlamaktadır? Onun ön bir mukaddemesi sayılabilir mi? 

Birliğimiz, öncelikle İslâm âlimleri arasında bir birliğin tesisine gayret etmektedir. Sonra İslâmî cemiyetler arasında asgarî müştereklerde bir birliğin kurulmasına çalışmaktadır. Ancak bu iş zor olup bugünden yarına olacak bir iş değildir. 


Dünya İslâm Âlimleri Birliği Başkanı Prof. Ali Muhyiddin Karadağî, yazarımız İbrahim Ersoylu’nun sorularını cevaplandırdı.

İYİLİK EVRENSELDİR

* Türkiye’de yayınlanan bazı gazetelerde, Avrupa’da özellikle Almanya’da kiliselerde görevli çok sayıda papazın, Alman Hükümeti Başbakanına mektup yazarak Gazze’de masum Müslümanları katleden İsrail’e silâh satışlarının durdurulmasını talep ettiklerine dair haberler yayınlandı. Dünya İslâm Âlimleri Birliği, bunlarla, zalimlere karşı mazlumların müdafaasında iş birliği yapmayı düşünüyor mu?

Kur’ân’da “iyilik ve takvada yardımlaşınız” emri var. Bu emir mutlaktır, iyilik meselesinde sadece Müslümanlarla değil, iyilik ve hakkın ikamesi ve kötülük ve zulümlerin önlenmesinde gayr-i Müslimlerle de işbirliği yapılabileceğini ima eder. Biz Birlik olarak Avrupa ve Amerika’da oralardaki Müslüman azınlığa karşı vaki olan ırkçı saldırılara karşı çıkan kilise mensupları ve diğer komite mensuplarıyla dayanışma içindeyiz. Hakka taraftar olup zulme karşı geldikleri için teşekkür ediyoruz.

BEDİÜZZAMAN BU ASRIN MÜCEDDİDİDİR

* Telif ettiği Risale-i Nur Külliyatı ve yetiştirdiği Nur Talebeleriyle Müslümanların imanlarının kurtulmasına ve takviyesine çalışan, ancak bu hizmeti yaptığı için uzun yıllar tek partili yönetim tarafından hapis ve sürgünlerle cezalandırılan Bediüzzaman Said Nursî hakkında görüşünüz nedir?

Biz, İslâm’a ve Müslümanlara hizmet yolunda meydana getirdiği eserlerle ve harcadığı gayretlerle Bediüzzaman’ı şüphesiz bu asırda İslâm ümmetinin müceddidi olarak kabul ediyoruz. Eserleriyle ve talebeleriyle İslâm coğrafyasında uyanışa vesile olmuştur. Ben onunla ilgili 1980’lerde“ Cihadı ve Gayretleriyle Bediüzzaman Said Nursî” isimli bir kitap telif ettim. Bu kitap Mısır’da basıldı. Daha sonra Lübnan’da da basımı yapıldı. Bu kitap İslâm dünyasında çok okunarak epey yankı yaptı. 

* Hocam, bu kitaptan bir nüsha elde edebilir miyiz?

İnşallah size bir nüshasını temin ederim. Sonra “Bediüzzaman Said Nursî’ye göre insan ve iman” isimli bir broşür daha telif edip yayınladım. O da çok okundu. Bediüzzaman Said Nursî’nin, Suriye’de Şam Emevîye Camii’nde irad ettiği bir hutbesi vardır ki, orada İslâm dünyasının altı nevi hastalığını teşhis ediyor ve tedavi çarelerini gösteriyor. Orada bütün Müslümanları vahdete, birlik olmaya davet ediyor. O hutbenin mana, muhteva ve zamanlama yönünden çok büyük bir değeri vardır. İslâm ümmeti, Şeyh Said Nursî’nin Hutbe-i Şamiye’de belirttiği hastalıklarını orada takdim ettiği tedavi çareleriyle tedavi edebilseydi, hâlihazırda bulunduğu perişan vaziyete düşmezdi.

RİSALE-İ NUR AKLÎ VE MANTIKÎ BURHANLARLA EŞSİZDİR

* Günümüzde uluhiyeti inkâr eden dinsizlik akımlarına kapılan Müslüman ve gayr-i Müslim nesillerin kurtarılmasında sizce Risale-i Nur’un rolü nedir?

Risale-i Nur’da başka eserlerde bulunmayan, Cenab-ı hakkın varlık ve birliğine dair, insanı aklî ve mantıkî yönden ikna eden çok güçlü ve değerli burhanlar vardır. Risale-i Nur’u okuyan insanlar, imanı yoksa imana gelir, imanı zayıf ise imanı kuvvetlenir. 

YENİ ASYA DİKKATLİCE TAKİP EDİLMELİ

* Son olarak Yeni Asya okuyucularına nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Türkiye toplumunun ihtiyaç duyduğu imanî, ahlâkî ve içtimaî alanında yaptığı eğitici neşriyat sebebiyle gazetenize teşekkür ederim. Ayrıca okuyuculara gazeteyi dikkatlice takip etmelerini, yayınlanan güzel bilgi ve ölçüler ile amel etmelerini tavsiye ederim.

* Bizimle görüşlerinizi paylaştığınız için Yeni Asya adına çok teşekkür ederim.

 Ben de teşekkür ederim.

***

