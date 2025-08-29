Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın emri gelmiştir; onun çabuklaştırılmasını istemeyin. O Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. Nahl Suresi: 1 HADİS: Namaz her takva sahibi için Allah’a yaklaşma vesilesidir. Camiü’s-Sağir, No: 2536

