29 Ağustos 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’ın emri gelmiştir; onun çabuklaştırılmasını istemeyin. O Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
Nahl Suresi: 1
HADİS:
Namaz her takva sahibi için Allah’a yaklaşma vesilesidir.
Camiü’s-Sağir, No: 2536
