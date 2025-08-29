Beşiktaş, Avrupa'dan elendi - Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-1'in rövanşında 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı. Beşiktaş Kulübünde Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi.

Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşerek başlayan Beşiktaş, iki maçta da rakibine yenilince yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti.

Üçüncü eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's takımını saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Lausanne ile eşleşti.

Lausanne ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, İstanbul'da taraftarının karşısında çıktığı rövanşı kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Kalesini yine gole kapatamadı

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol yiyen Beşiktaş, Lausanne karşısında da kalesini koruyamadı.

6'sı Avrupa olmak üzere 7 resmi maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu müsabakalarda kalesinde toplam 12 gol gördü ve maç başına ortalama 1,71 gol yiyerek mücadele etti.

Shakhtar Donetsk ile oynanan maçlarda kalesinde 6 gol gören siyah-beyazlı ekip, St. Patrick's karşılaşmalarında da rakibinin attığı 3 gole engel olamadı. Lausanne ile oynanan iki maçta da 1'er gole engel olamayan Beşiktaş, ligde de ikas Eyüpspor'dan 1 gol yedi.

Uduokhai eksik bıraktı

Beşiktaş, ikinci yarının 28. saniyesinde eksik kaldı.

Karşılaşmaya 5 savunma oyuncusuyla çıkan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda dörtlü savunmaya döndü ancak ikinci 45 dakikanın başlamasının hemen ardından rakibine kulübelerin olduğu bölgede sert bir faul yapan Felix Uduokhai, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Solskjaer, İsviçrelilere karşı yine kazanamadı

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor.

Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 5 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli teknik adam, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonucun ardından 1-0 yenilerek İsviçre takımları karşısındaki şanssızlığını sürdürdü.

Hücumcular etkisiz kaldı

Bu sezon oynadığı 1 maç dışında her karşılaşmada gol sevinci yaşayan Beşiktaş, Lausanne karşısında etkisiz kaldı.

Oynadığı 7 resmi maçta 12 gol atan siyah-beyazlı ekip, Shakhtar Donetsk ile yapılan ilk karşılaşmada 2 gol atmayı başarırken, ikinci mücadelede sessiz kaldı.

St. Patrick's ile oynanan 2 maçta da rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, Lausanne ile deplasmanda oynadığı maçta 1 gol kaydederken, ligde de Eyüpspor ağlarına 2 gol attı.

Tribünler, Lausannelı futbolcuları alkışladı

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından Lausannelı oyuncuları alkışladı.

Son dakikalarda İsviçre ekibinin yaptığı paslaşmaların ardından tribünlerden alkış sesleri yükseldi. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin tamamlanması sonrasında turu kutlayan Lausannelı oyuncuları alkışlayarak tebrik etti.

Taraftarlar, siyah-beyazlı oyunculara ise "Formayı çıkarın." diyerek tepki gösterdi.

Solskjaer istifaya davet edildi

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i istifaya davet etti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı tribünler "Solskjaer istifa" diye tempo tuttu.

Maç bittikten sonra tribünleri terk etmeyen Beşiktaşlılar, "Serdal Adalı hesap versene" diye tezahürat yaparak yönetimi de eleştirdi.

Soyunma odasından döndüler

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından ise "Orkun takımı buraya getir" diye tezahürat yaparak Beşiktaşlı futbolcuların tribünlere gelmesini istedi.

Maç bittikten sonra Beşiktaşlı futbolcuların tribüne gelmesini isteyen siyah-beyazlı taraftarların ısrarı sonuç verdi. Orkun Kökçü'yle beraber soyunma odasına giden oyuncular geri dönerken taraftarlarla bir süre konuştu.

"Bizi aleme rezil ettiniz" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarlar, uzun süre oyuncularını yuhaladı.

Ole Gunnar Solskjaer: "Avrupa'dan elenmiş olmak hayal kırıklığı bizim için."

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, "Avrupa'dan elenmiş olmak hayal kırıklığı bizim için. İlk yarıda bazı şanslar bulmuştuk. Yediğimiz gol için hayal kırıklığı yaşıyorum. Rakibin arkaya koşular atacağını biliyorduk. Kırmızı kart işimizi zorlaştırdı, bence kırmızı kart değildi. Uduokhai'nin gelişinde temas yok, rakibine kalçasıyla müdahalede bulunuyor. Pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımın savaştığını söyleyebilirim. Onlar da hayal kırıklığı yaşıyor. 10 kişiyle 50 dakika oynamak çok kolay değil. Oyuncularımın her şeyini verdiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sorumluluğu üstlenen Solskjaer, şunları kaydetti:

"Sorumlu benim. Suçu üstleniyorum. Shakhtar Donetsk eşleşmesinde iki maçta da turu geçmeyi hak etmedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama olmadı. Yeterince fırsat bulamadık. Sorumlu benim. Teknik direktörler her zaman kadroyu ve taktiği seçenlerdir. Beşiktaş, doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa istediği inisiyatifte bulunabilir. Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün savaşmaya hazır olduğunu gördüm. Şu anda yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek. Kazanamayınca eleştirilmek futbolun doğasında var."

Maça başladığı defansif ağırlıklı sistemle ilgili konuşan Solskjaer, "Bize iki şekilde gol atabilirlerdi. Biri duran top, diğeri arkaya atılan toplar. Elimizdeki sakatlıklar ve oyuncu profiline bakınca bu sistemin daha doğru olacağını düşündüm." dedi.

Yeni transferlerin takıma katkı vereceğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Sözleşme imzaladığımız oyuncular, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Başkan da Eduard Graf da iyi iş yapıyor. Beraber zaman geçirdikçe daha iyi takım olacağız. Burada pozitif etki göstereceğime inanıyorum. 7-8 aydır buradayım ve geldiğimdeki durumla şu anki durum arasında olumlu olarak iyi fark var. Oyuncularımla ilişkim iyi." diye konuştu.

Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler: "Bu turu geçtiğimiz için çok mutluyum"

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 yenerek tur atlayan İsviçre ekibi Lausanne'da teknik direktör Peter Zeidler, siyah-beyazlıların ilk yarıda kaçırdığı gol pozisyonlarının maçın dönüm noktası olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeidler, "Bugün maçtan sonra, galibiyetten sonra Beşiktaş taraftarının alkışlamasını nadiren gördüm. Belki de görmemişimdir. Bu alkış bizi onurlandırdı. Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek istiyorum. İkinci yarının başındaki kırmızı kartı herkes farklı düşünebilir. Beşiktaş'ın kaçırdığı 2 gol pozisyonu var. Bunları dönüm noktası olarak değerlendirebilirim. Bunu aşıp bu turu geçtiğimiz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın maça 4'lü savunmayla çıkmasını beklediğini kaydeden Zeidler, "Rakip teknik direktör maçtan önce 3'lü ya da 4'lü çıkmanın bir şey değiştirmeyeceğini söylemişti. Maçtan önce 4'lü çıkacağını düşünüyordum ama merkezde 3'lü kullandı. Beşiktaş'ta pek bir zaaf göremiyoruz. Böyle bir takıma karşı zafere ulaşmak önemliydi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Tüpraş Stadı'nda İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda edilen müsabakanın ardından başkan Serdal Adalı'nın Solskjaer'e "hizmetleri için teşekkür ettiği" bildirildi.