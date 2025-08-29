"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İtirazlar 1-5 Eylül'de: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili ''sözlü'' sınav sonuçları açıklandı

29 Ağustos 2025, Cuma 17:00
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını, sonuçlara itirazların ise 1-5 Eylül'de yapılabileceğini bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamada, Bakanlıkta istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, 10 Haziran'da sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunun yayımlanmasının ardından sınav sürecinin başladığı anımsatıldı.

Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin sözlü sınavların, 23 Haziran'da başlayıp 20 Ağustos'ta tamamlandığı belirtilen açıklamada, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında 19 kontenjanın milli sporculara ayrıldığı, 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 adayın sözlü sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

Bu adaylardan 30 bin 850'sinin sözlü sınavlara katılım sağladığı ve katılım oranının yüzde 88,44 olarak gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Sözlü sınavlarda adaylar ve görevlilerin isimleri gizli tutulmuş, süreç kamera ile kayıt altına alınmış, sorular elektronik kura ile adaylar tarafından belirlenmiş, detaylı puanlama anahtarları ile değerlendirme yapılmıştır. Bu çerçevede öncelikle adaylara alanlara yönelik '2024-2025 eğitim öğretim yılına ait konu/kazanım başlıklarından soru sorulacağı ve soruları nasıl cevaplandıracaklarını anlatan bir rehber' hazırlanmış olup bu rehber, 18 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmıştır." bilgileri paylaşıldı.

Açıklamada, "Mevzuat gereği adaylara, eğitim bilimleri alanından 1, genel kültür alanından 1, kendi alanı ile ilgili 1 olmak üzere toplam 3 soru sorulmuştur. Sorular, komisyondan bağımsız olarak salona girişlerini müteakip bizzat adaylar tarafından elektronik kura ile belirlenmiştir. Bu sorular dışında komisyon üyelerince adaya başkaca hiçbir soru sorulmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Adayların sorulara sözlü olarak verdiği cevapların değerlendirmeye alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adaylara, bu sözlü cevaplarını istemeleri halinde soru-cevap kağıdına kendi el yazıları ile yazabilecekleri söylenmiş ve adaylar kura sonucu çektikleri soru kağıdını altına yazdıkları cevaplarıyla birlikte imzalamıştır. Sözlü sınav süreci, görüntü ve ses kaydı olacak şekilde kamera ile kayıt altına alınmıştır. Sözlü sınav esnasında adayın elektronik kura ile belirlediği sorulara ilişkin cevap anahtarı ile verilen cevapta hangi hususların vurgulanacağı, eş zamanlı olarak yine dijital ortamda komisyon üyelerinin ekranına da yansımıştır. Komisyon üyeleri, puanlamaları kendilerine verilen ve adaylara da açıklanan duyuru ve rehberde yer alan kriterlere göre yapmışlardır. Adayların ve komisyon üyelerinin kimlik bilgileri gizli tutularak hangi komisyonda bulunacakları hiç kimse ile paylaşılmamış ve adaylar, isim bilgileri dahil kimlik belgelerini komisyon üyelerine hiçbir şekilde ibraz etmemiştir."

Sınava giriş belgelerinde adayların hiçbir kimlik bilgisine yer verilmeyerek sistem tarafından otomatik belirlenen "başvuru numarası"nın kullanıldığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sözlü sınav komisyonlarında eğitim bilimleri alanlarına mensup, mevzuat gereği şube müdürü ve üstü kadrolardaki eğitim yöneticileri yer almıştır. Tüm bu düzenlemeler ve alınan tedbirler çerçevesinde sözlü sınavlar tamamlanmıştır. Adayların sözlü sınav sonuçları ve Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları açıklanmıştır.

Adaylar, Bakanlığımız meb.gov.tr internet adresinden 'Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi' sorgulama ekranına bireysel e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak sözlü sınav sonuç bilgilerini öğrenebileceklerdir. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını 1-5 Eylül tarihlerinde Bakanlığımızın 'eitiraz.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden açılacak 'İtiraz Başvuru Modülü'nden elektronik olarak yapabileceklerdir. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim'de sonuçlandırılacaktır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları, sözlü sınavın yapıldığı il milli eğitim müdürlüğünce ilgililere yazılı olarak bildirilecektir."

