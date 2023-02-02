90 bin Katolik, kiliseyle bağını kesti

Avusturya’da 2022’de 90 bin 808 Hıristiyan, Katolik kilisesinden ayrılırken, bunun ülke tarihindeki en yüksek yıllık sayı olduğu bildirildi.

Katolik Kilisesi istatistik kurumundan yapılan açıklamada, 2021’e oranla geçen yıl yüzde 25 daha fazla Hıristiyanın kiliseden ayrıldığı kaydedildi. Açıklamada, Kovid-19 ve ekonomik koşulların yanı sıra Avrupa genelinde artan sekülerizmin kilise ile olan ilişkinin kesilmesinde belirleyici rol oynadığı aktarıldı. Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya’da 4 milyon 733 bin 174 kişinin Katolik kilisesine mensup olduğu belirtilen açıklamada, 2022’de 90 bin 808 kişinin kiliseden ayrılmasıyla Katolik nüfusunda yüzde 1,96 düşüş yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, 2021’de kiliseden ayrılanların sayısının 72 bin 222 ve bu dönemde cinsel taciz suçlamalarının belirleyici olduğu belirtildi. AA

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