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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

03 Haziran 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O dilediğini yok eder, dilediğini sâbit kılar. Levh-i Mahfuz Onun katındadır.

Ra’d Suresi: 38

HADİS:

Allah’tan fazl ve ihsanını isteyiniz. Şüphesiz Allah, kendisinden bir şey istenmesini sever. İbadetlerin en üstünü sıkıntı halinde kurtuluşu sabırla beklemektir.

Camiü’s-Sağir, No: 2349

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  • Halil İbrahim Karahan

    3.6.2025 03:37:51

    Allah razı olsun.....

Risale-i Nur Külliyatı

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