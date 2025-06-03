Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O dilediğini yok eder, dilediğini sâbit kılar. Levh-i Mahfuz Onun katındadır.

Ra’d Suresi: 38 HADİS: Allah’tan fazl ve ihsanını isteyiniz. Şüphesiz Allah, kendisinden bir şey istenmesini sever. İbadetlerin en üstünü sıkıntı halinde kurtuluşu sabırla beklemektir. Camiü’s-Sağir, No: 2349

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