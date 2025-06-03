Düsseldorf’ta Risale-i Nur standına yoğun ilgi

Almanya’nın Düsseldorf şehrindeki açık hava etkinliğinde kurulan Risale-i Nur standı yoğun ilgi gördü. Yeni Asya gönüllülerinin Almanca ve Arapça hazırladığı broşürler ve kitapçıklar, ziyaretçilere dağıtıldı.

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Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 29 Mayıs 2025 tarihinde bu yıl 11’incisi düzenlenen, Düsseldorf Müslümanlar Birliği’nin organize ettiği geleneksel futbol turnuvası ve açık hava etkinliği, yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte farklı inanç grupları bir araya gelirken, kardeşlik ve birlikte yaşama kültürü bir kez daha ön plana çıktı.

Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Stefan Keller’ın şemsiyesi altında ve katılımıyla gerçekleşen etkinlik alanında açılan birçok tanıtım standı ve yiyecek alanı arasında, Yeni Asya temsilcileri tarafından kurulan Risale-i Nur standı da yoğun ilgi gördü.

Yeni Asya gönüllülerinin Almanca ve Arapça hazırladığı broşürler ve kitapçıklar, ziyaretçilere dağıtıldı. Almanca, Şükür ve Tabiat Risaleleri, Münazarat’tan meşrutiyet, Lemalar’dan Avrupa bahisleri ve Arapça, Hutbe-i Şamiye, Hastalar, İhlas ve Uhuvvet Risaleleri çok ilgi gördü. Bu şekilde beş yüzü aşkın kitapçık sahibini buldu.

Stand görevlileri, Risale-i Nur Külliyatı’nın ana mesajlarını özetleyerek, merak eden ziyaretçilere açıklamalarda bulundu, ayrıca bu yıl ilk defa “sorunun cevabı” ifadesi altında sözlü, yazılı ve etkinliğin ardından dijital yoldan, Risale-i Nur’dan açıklamalı sorulara cevaplar sunuldu.

Ayrıca aralarında siyasi partilerin de bulunduğu parti temsilcilerine bu vesile ile Risale-i Nur’dan meşrutiyet ile alakalı metinleri toplayan bir kitapçık ulaştırıldı. Turnuvanın final maçında, rahip ve imamların oluşturduğu karma takım ile Eyalet Meclisi üyelerinden oluşan bir takım karşı karşıya geldi.

Sivil toplum katılımı harika

Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Stefan Keller, “Sivil toplum katılımı harika. Bu, KDDM’nin (Düsseldorf Müslümanlar Birliği) ve Müslüman topluluğun Düsseldorf’ta köklü bir şekilde yerleştiğini ve şehir toplumunun önemli bir parçası olduğunu gösteriyor. Düsseldorf’taki barış içinde birlikte yaşamayı istemekten ve buna sahip olmaktan vazgeçmemeliyiz, vazgeçmemize de izin verilmemeli. Dünya siyasetindeki durum acı ve nefretle şekillense bile: Hiçbir nüfus ya da inanç grubu dışlanmamalı veya birbirine karşı kışkırtılmamalıdır. Buna izin vermemeliyiz”, diye ifade etti.



Almanca, Şükür ve Tabiat Risaleleri, Münazarat’tan meşrutiyet, Lemalar’dan Avrupa bahisleri ve Arapça, Hutbe-i Şamiye, Hastalar, İhlas ve Uhuvvet Risaleleri çok ilgi gördü. Bu şekilde beş yüzü aşkın kitapçık sahibini buldu.

Risale-i Nur’un tanıtımına vesile oldu

Yeni Asya Düsseldorf okurları, bu tür etkinliklerin sosyal birlikteliğe ve toplumsal hoşgörü ve iletişime zemin hazırladığını vurguladı. Risale-i Nur’un tanıtımına vesile olan standın gün boyunca ziyaretçiler tarafından rağbet görmesi, bu alandaki hizmetlerin ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ramazan Gevrek - Almanya

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