Vatandaş alamıyor, besici satamıyor

Osmaniye’de kurbanlık pazarına giden emekliler kurban alamayacaklarını ifade ederken, kurbanlık satıcıları ise kurban satamamaktan dert yandılar.

Emekli maaşı ile kurban alınamıyor Kurbanlık satıcısı İbrahim Kuş, “Halk perişan gibi duruyor. Halkın pazara karşı talebi biraz az. Geçen sene de bugünden biraz daha kötüydü ama bu yıl ondan biraz daha kötü. Emekli Saim Etikan “Emekli maaşı ile ikramiye bir kurbanlık eder. Bir ay taş yeriz herhalde” ifadelerini kullandı. Aydın’ın Karacasu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan genç üretici Ahmet Şen, “Kurbanlık kesenlerin sayısı her yıl azalıyor. Asgarî ücretli ve emekli nasıl kurban kesecek? İlk çıktığında emekli ikramiyesi bir kurbanlık alıyordu, şimdi dörtte birini bile karşılamıyor” dedi. Osmaniye - Anka

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