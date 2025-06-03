Gıda enflasyonu yıllık yüzde 30’un üzerinde

03 Haziran 2025, Salı 01:49
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), mayıs ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi’ni (TEGE) yayınlandı. TEGE verilerine göre, mayısta aylık gıda enflasyon oranı yüzde 1,21 olarak hesaplandı.
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Ekonomi’nin Mayıs ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler sivri biber, çarliston biber ve salatalık olurken limon, kivi ve portakal fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi.
Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kuru kayısı, Antep fıstığı ile margarinde gözlemlenirken balık, yumurta ve ayranda da fiyat düşüşleri tespit edildi.
Haber Merkezi
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