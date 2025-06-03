Gıda enflasyonu yıllık yüzde 30’un üzerinde

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), mayıs ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi’ni (TEGE) yayınlandı. TEGE verilerine göre, mayısta aylık gıda enflasyon oranı yüzde 1,21 olarak hesaplandı.

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