Erdoğan ömür boyu başkanlık istiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Emrihak vaki olana kadar buradayız” sözlerine ilişkin konuştu.

Dervişoğlu, “Ben en baştan beri kendisinin ömür boyu bir başkanlık talebi olduğunu, onu hedeflediğini, Türkiye’de yaşanan birçok tartışmanın da aslında buna endeksli olarak hayata geçirildiğini ifade ettim. ‘Emrihak vaki oluncaya kadar buradayız’ demesinden kastı nedir diye kendisine sorun. Bu vesileyle de ben kendisine uzun ömürler dilerim, ama inşa ettiği rejimin de sonuna geldiğimizi de söyleyebilirim” dedi.

Ankara - Anka