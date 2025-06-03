Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlarındır

Filistin İslâmî Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, işgal altındaki Kudüs’te yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın İslâm ümmetine ait olduğunu vurguladı.

Mescid-i Aksa boğucu bir abluka altında Daily Ummah’ın haberine göre, “Mescid-i Aksa biz Müslümanlarındır ve üzerinde başka hiç kimsenin hakkı yoktur” diyen Salah, mukaddes mabedin sadece Müslümanlara ait olduğu gerçeğinin tartışmaya açık olmadığını belirtti. İsrail’in son dönemde artırdığı ihlallere ve Yahudî yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif girişimlerine sert tepki gösteren Salah, İslâm dünyasına Aksa’ya sahip çıkma çağrısında bulundu. Haber Merkezi

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