Yavaş: Böyle adalet olmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik son operasyon ile ilgili konuştu.

Sandıkta kaybettiler - Hukuksuz operasyon yapıyorlar “Biz herkese adaletin eşit uygulanmasını istiyoruz. Böyle çifte standart olmaz. Ayrıca belediyelerin soruşturulmasında şikayetler olur, iddialar olur, mülkiye müfettişleri gelir, incelerler var mı yok mu bakar ondan sonra savcılığa verirler. Burada işler tam tersine gidiyor. Dolayısıyla hukukî açıdan da ileride mutlaka sakatlıklar doğacaktır diye düşünüyorum ve bir an evvel herkesin tahliye olmasını istiyorum. Böyle adalet olmaz” dedi. Düzce - Anka

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