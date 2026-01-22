AB geri adım attırdı

Avrupa Parlamentosu, ABD Başkanı Trump’ın Grönland tutumları sebebiyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği ile ABD arasında Temmuz 2025’te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurdu.

AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, “Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehlikede. İşleri her zamanki gibi yapmaya devam etmek imkansız. Grönland ve Danimarka ile Avrupa’daki müttefiklere yönelik devam eden ve artan tehditler, özellikle de gümrük vergisi tehditleri göz önüne alındığında, anlaşma üzerindeki çalışmaları askıya almaktan başka seçeneğimiz kalmadı” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 244

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.