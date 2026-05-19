ABD'de San Diego İslam Merkezi'ne saldırıda 3 kişi öldü - Trump: Korkunç bir durum

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD medyasındaki haberlere göre, California'daki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Şüphelilerin kimliği henüz belirlenmedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, ilk belirlemelere göre cami cemaatinden bir kişinin öldüğünün doğrulandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırı sırasında eğitim gören çocukların da binada olduğu ve "birden çok kişinin vurulduğu" kaydedilerek, söz konusu saldırı kınandı.

San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan silahlı saldırıyı anlattı

AA muhabirinin sorularını, olay yerinden yaptığı görüşme ile cevaplayan Erbil Atay, saldırıda ölen güvenlik görevlisinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

San Diego İslam Merkezi’nin cami, kültür merkezi ve özel okuldan oluşan bir yerleşke olduğuna aktaran Atay, görgü tanıklarının, iki silahlı saldırganın binaya birlikte geldiğini, biri güvenlik görevlisi ile konuşurken, diğerinin içeride ateş açmaya başladığını söylediğini aktardı.

Saldırıda güvenlik görevlisinin başından vurularak ölen belirten Atay, “İmam ile bir görüşmem vardı, bir saat geç kaldım. Çok büyük bir ihtimalle geç kalmasam, olayda ben de olacaktım. Elimizden geleni yapardık. İşte olmadı” ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlisinin sürekli, tam teçhizatlı ve silahlı şekilde okul kapısında nöbet tuttuğunu söyleyen Atay, görevlinin yıllardır burada çalıştığını belirtti.

Otuz yıldır San Diego'da yaşayan ve bir boya şirketi işleten Atay, okula veya İslam Merkezi’ne yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını vurgulayarak, “On sene önce bir taş atma olayı olmuştu. Güvenlik sürekli vardı. Okul bahçesindeki duvara daha önceden kurşun geçirmez camlar takılmıştı. Ama herhangi bir tehdit yoktu.” dedi.

Merkezin bölgede yaşayan Müslümanlar tarafından büyük ilgi gördüğünü anlatan Atay, yerleşke içindeki özel okulun da ABD eğitim sistemine kayıtlı ve ulusal çapta çeşitli yarışmalarda dereceye giren bir eğitim kurumu olduğuna işaret etti. Atay, saldırının gerçekleştiği binada sadece ilkokul öğrencilerinin eğitim gördüğünü söyledi.

Saldırı sonrası bölgeye gelen güvenlik güçlerinin okuldaki öğrencileri tahliye ettiğini, öğrencilerin hemen yakındaki San Diego Clairemont Kilisesi'ne alındığını aktaran Atay, velilerin uzun süre çocuklarını teslim almak için kilise önündeki alanda beklediğini kaydetti.

Atay, "Camiden bir imamla içeri girdik ve çocukları gördük. Hepsinin durumu iyi.” dedi.

Trump'tan San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen saldırı için "korkunç bir durum" değerlendirmesi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, San Diego'daki İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir soruya yanıt verirken, olayla ilgili kendisine bilgi verildiğini ifade etti. ABD Başkanı, "Konuyla ilgili brifing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi, ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz." dedi.