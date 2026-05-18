Hamaney: Savaş devam ederse başka cepheler açılacak

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD’nin İran’a yönelik yeni savaş tehdidine ilişkin, “Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak.” dedi.

İran liderinin resmi Telegram hesabından, olası bir savaşa ilişkin mesajı yayımlandı. ​​​​​​​Mesajda, “Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır.” İfadeleri yer aldı. ​​​​​​​ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" belirtmişti. AA

