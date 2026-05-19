Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Îsâ onlara şunu da söyledi: “Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Yalnız Ona ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur.”

Meryem Sûresi: 36

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Büyüklük Benim has sıfatımdır. Kim ki o has sıfatımda Benimle yarışırsa onu hor ve hakir kılarım.”

Camiü’s-Sağir, No: 2880