"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

'Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar yürüyüşümüz devam edecek'

18 Mayıs 2026, Pazartesi 12:00
İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı ablukayı kırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazze'ye yürüyüşümüz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazzeli kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Korsan İsrail, yine insanlığın onuru olan Küresel Sumud Filosu'na yine uluslararası sularda saldırdı

HAK-İŞ Konfederasyonu, sosyal medya hesabından, Küresel Sumud Filosu ile Gazze için yola çıkan Mahmut Arslan'ın gemide çektiği görüntüyü paylaştı.

Arslan, yaptığı konuşmada, Kasr-ı Sadabad gemisinde olduğunu, siyonist katillerin gemilerinin yakınlarına kadar geldiğini, sinyal bozucularla iletişimlerini kestiğini söyledi.

İletişimi tekrar sağladıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Gazze'ye doğru devam diyoruz. Arkadaşlarımız geminin güvertesinde can yelekleriyle her türlü saldırıya karşı hazır. Gazze'ye yürüyüşümüz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazzeli kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz. Bize verilen bilgi; şu anda Kıbrıs yakınlarında, uluslararası sularda siyonistler saldırdılar. Bazı gemilerdeki aktivist kardeşlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. Yolumuza devam ediyor, dualarınızı bekliyoruz."

AA

