BAE: Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınında yangın çıktı

17 Mayıs 2026, Pazar 18:56
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Abu Dabi Basın Ofisi'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı.

Yangının bir İHA saldırısından kaynaklandığı bildirilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi.

İHA saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.

UAEA, BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınına yapılan saldırıdan endişeli

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE'nin, bu sabah düzenlenen İHA saldırısının, santralin iç güvenlik çemberi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe yangına yol açmasının ardından Barakah Nükleer Enerji Santrali'ndeki radyasyon seviyesinin normal olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı konusunda UAEA'yı bilgilendirdiği ifade edildi.

Acil durum dize jeneratörlerinin şu anda santralin 3. ünitesine elektrik sağladığı bilgisi verilen açıklamada, UAEA'nın durumu yakından takip ettiği ve gerektiğinde BAE'ye yardım sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, olayla ilgili ciddi endişe duyduğunu belirterek, nükleer güvenliği tehdit eden askeri faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Grossi, nükleer kaza tehlikesini önlemek için tüm nükleer santrallerin yakınında askeri faaliyetlerin kısıtlanması çağrısını yineledi.

BAE, hava sahasını ihlal eden 3 İHA'ya müdahale etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giren 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyon sonucunda İHA'lardan 2'sinin başarıyla etkisiz hale getirildiği, üçüncüsünün ise Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali yerleşkesinin dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların kaynağını belirlemek amacıyla incelemelerin sürdüğü, sonuçlanmasının ardından gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Her türlü tehditle mücadele etme ve devletin güvenliğini sarsmayı amaçlayan girişimlere karşı koyma konusunda tam bir teyakkuz ve hazırlık içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunması ile ulusal çıkarların güvence altına alınacağı vurgulandı.

AA

