Sumud Filosu'nun etrafında İHA ve askeri unsur hareketliliği görüldü

18 Mayıs 2026, Pazartesi 10:41
Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun etrafında henüz tespit edilemeyen insansız hava aracı (İHA) ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü açıklandı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan paylaşılan bilgiye göre, "filonun etrafında henüz tespit edilemeyen dron ve askeri unsur hareketliliği" görüldü.

Filo yetkilileri, yaptıkları açıklamada, filodaki teknelerin Antalya açıklarından Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü ve uluslararası sulara ulaştığını belirtmişti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na ilerleyen saatlerde uluslararası sularda müdahaleye hazırlandığı iddia edildi

İsrail basını, hava koşulları nedeniyle demirlediği Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken açan Sumud Filosu'na İsrail ordusunun ilerleyen saatlerde müdahale etmeye hazırlandığını yazdı.

Küresel Sumud Filosu yetkililerinin verdiği bilgiye göre ise Antalya açıklarında ilerleyen filo uluslararası sulara ulaştı.

Maariv gazetesinin haberinde, İsrail donanmasına ait hücumbotları ile Süper Dvora sınıfı devriye botların yanı sıra Şayetet 13 Deniz Komando Birliğine ait botlar ve bir çıkarma gemisinin müdahale için denize açıldığı öne sürüldü.

İsrail donanmasının gemilere nerede müdahale etmeyi planladığının net olmadığı aktarılan haberde, ilerleyen saatlerde bir müdahale için hazırlıkların devam ettiği savunuldu.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli askeri bir yetkili, askerlerin filoya yapacağı müdahalede "soğuk silah kullanabileceği" tehdidinde bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun pazar akşam saatlerinde yaptığı güvenlik kabinesi toplantısında 48 saat içinde Gazze kıyılarına ulaşması beklenen filoya müdahaleyi ele aldığını söyleyen İsrailli siyasi yetkili ise Başbakan'ın pazartesi güvenlik birimiyle konuya ilişkin bir toplantı yapacağını söyledi.

Öte yandan İsrail'in Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na uluslararası sularda hukuk dışı müdahalesiyle alıkoyduktan sonra serbest bırakmayarak zorla ülkeye götürdüğü aktivistler Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın da yeni filoda yer aldığı iddia edildi.

