İktidar faizcilere yakayı kaptırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya’nın Akören ilçesinde düzenlenen programda konuştu.

Erbakan, “Türkiye’de yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şeyin beşte biri faize gidiyor. Bakkaldan 20 lira verip ekmek mi aldınız, 4 lirası doğrudan faiz lobisinin cebine gidiyor. İçtiğiniz bir bardak çayın beşte birini sizden önce faiz baronları yudumluyor. Faiz lobisi gelmiş, doğrudan bu milletin sofrasına oturmuş. Bizim iktidar da maalesef yakayı kaptırmış, bu canavarı besliyor. İşte iktidarın “borç-faiz-zam-vergi” ekonomisinin acı faturası budur. Çiftçi mutsuz, esnaf mutsuz, sanayici mutsuz, emekli mutsuz, alan mutsuz, satan mutsuz... Kimin sesi çıkmıyor? Bir tek faiz lobisinin, bir tek haksız kazanç peşindeki rantiyenin sesi çıkmıyor! Bir tek onlar hallerinden memnun, yiyorlar yiyorlar doymuyorlar!” dedi. Konya - Anka

