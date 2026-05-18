“Filistin için barış ve adalet” çağrısı

İspanya devlet televizyonu RTVE, Gazze’deki soykırıma rağmen İsrail’i Eurovision’dan ihraç etmeyen Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) aldığı kararı protesto etmek için Filistin’e destek mesajı yayımladı.

Bu yıl canlı yayınlamadığı Eurovision Şarkı Yarışması’nın başladığı saatle eş zamanlı mesaj yayımlayan RTVE, ekranını kısa süreliğine karartarak, İspanyolca ve İngilizce dillerinde “Eurovision bir yarışmadır, insan hakları ise değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet.” mesajını paylaştı. İspanya devlet televizyonu, 2025’teki Eurovision’da da “İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet.” yazılı mesaj yayımlamıştı. AA

Okunma Sayısı: 288

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.